"Nacktes Grauen" erregt Gemüter und füllt das Sommerloch

Oberkassel (hm). Als das WDR-Fernsehen mit der Kamera anrückte, um im sündigen Dorf unter dem Dornhecken- und Märchensee über eine mit Pin-up-Girls zugeklebte Fensterfront in der Königswintererstraße 677 zu berichteten, hatte Brigitte Schmitz, selbst Anwohnerin der "sündigen Meile", ihren TV Auftritt. Sie, die nach eigenen Angaben in den 80er Jahren auf die Straße ging, damit Pin-Up-Girls nicht öffentlich auf Fotos posieren sondern in die Spinde verschwinden, kann 30 Jahre später die Welt nicht mehr verstehen und erregte sich vor laufender Kamera über die Schaufensterdekoration im ehemaligen Gift-Shop Wunderbar.

Was war geschehen. Ulrich und Konrad Kleefuss, zwei richtige Kaasseler Jungs und Inhaber eines Werkzeughandels, der seit 36 Jahren vor Ort Markenwerkzeuge führt und alles liefert was Handwerker brauchen, wollen ihren Betrieb ausbauen. Gelegen kam ihnen, dass der ehemalige Gift-Shop schloss und sie das Ladenlokal übernehmen konnten. Ab Oktober werden sie hier ihr Außenlager betreiben, den Onlinehandel, www.toolprofis.de, ausbauen und fünf neue Arbeitsplätze schaffen.

Da Schaufenster neugierig machen sollen, hatten sie die Idee, ihre neuen Auslagen bis zur Eröffnung zu bekleben. Nicht mit alten Tageszeitungen oder Tapeten, sondern mit leicht bekleideten Mädels, die mit schwerem Arbeitsgerät auf hauchdünner Arbeitskluft oder in zarten Dessous beim Heckenschneiden den Handwerkern zeigen, wie schön Arbeiten sein kann. Dazu ein Plakat mit dem Hinweis "Wir machen Ihre Alte wieder scharf". Das gab einigen Unwissenden Rätsel auf, ob es hier demnächst Bademoden zu kaufen gibt oder ob die (k)nackigen Mädels für Kontaktanzeigen werben sollen.

Gemeint damit war allerdings und das schon seit Jahren in den Schaufenstern ihres Stammhauses, dass alte Motorsägen wieder geschärft werden. Ein genaues Hinsehen hätte dabei zur Aufklärung beigetragen, denn die Models stammten aus dem Jahreskalender eines renommierten Herstellers von Kettensägen, werden Jahr für Jahr in hoher Auflage produziert und wurden bislang von den Kleefuss-Brüdern jährlich kostenfrei zu hunderten im November an den Mann gebracht.

Stattdessen gingen, nachdem sich die Schaufensterdekoration bereits wochenlang größter Beliebtheit erfreute, ab dem 18. Juli vier anonyme Anzeigen beim Ordnungsamt der Stadt Bonn und eine anonyme Anzeige im nahegelegen Bonner Polizeipräsidium ein. Dazu wurde, ebenfalls anonym, am 6. August der WDR alarmiert sowie, selbstverständlich anonym, der Bonner General Anzeiger und die Boulevard-Presse informiert.

Es hat also funktioniert und die Schaufenster des Werkzeughandels zogen von nun an nicht nur die Blicke der Passanten auf sich, sondern riefen jetzt die Ordnungshüter auf den Plan. Im eher etwas beschaulichen Oberkassel ging von nun an die Post ab. Über 66.000 Aufrufe hatte der WDR Beitrag ab dem 9. August auf facebook zu verzeichnen. Dieser wurde bislang fast 400 Mal kommentiert und erhielt 480 Mal den "Daumen hoch". Zusätzlich wurde auch auf die Seiten des GA gepostet, was dann schließlich RTL WEST veranlasste das prüde Oberkassel zu entdecken.

Ordnungsamt und Polizei sahen zwischenzeitlich keinen Verstoß gegen Vorschriften, konnten nichts Strafbares feststellen, aber hatten endlich mal einen angenehmen Einsatz, bei dem reichlich von den DIGI CAMS Gebrauch gemacht wurde. Ulrich Kleefuss, Sprecher der Deko-Füchse: "Wir sind Gesprächsthema und das ist gut für uns."

Damit hatte das Kreativ-Duo nicht gerechnet, denn die Resonanz auf ihre Geschäftsidee war zu 99 Prozent positiv. Von wegen Emanzen oder Sexismus. Den Frauen gefiel die Schaufensterdekoration der leicht bekleideten Models mit Motorsägen und Heckenschneidern richtig gut.

Wenn am diesem Samstag um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz die Vogelstange aufgestellt wird und die Schützenzüge bis zum 23. August durchs Dorf ziehen, ist das Pin-up Fenster an der "KÖ" mit Sicherheit kein Thema mehr.

Dann stehen die Bürger von Oberkassel bei den drei Königsparaden auf der Adrianstr und staunen wieder über junge Frauen. Diesmal allerdings beim Schaulaufen in ihren Traumkleidern

Einige Meinungen zum Pin-Up-Schaufenster in Oberkassel:

Arno Schatz, bekannter Bonner Karnevalspaparazzi: "Als Karneval-Paparazzi und Freund des schönen Fotos kann ich nur sagen: Schade, dass ich die Bilder mit den Models nicht gemacht habe. Es sind tolle Bilder und von einer namhaften Firma in Auftrag gegeben. An den Bildern gibt es nichts auszusetzen. Sie sind ästhetisch und schön".

Christina Slanina, Model und Coach aus Ramersdorf: "Da ich selbst als Model tätig bin, weiß ich wie anstrengend dieser Job ist und leider auch, wie schnell heutzutage Bilder in Vergessenheit geraten. Die Idee der beiden ist einfach super kreativ. Es sind stilvolle Bilder, wo die Modelle ein Produkt perfekt präsentieren. Werbung könnte man meiner Meinung nach nicht besser machen."



Ulrich Kleefuss, Geschäftsführer der Kleefuss GmbH: "Ich finde es bedauerlich, dass die Beschwerden in Form von offiziellen Anzeigen bei den Behörden gemacht wurden. Wer die Welt verändern möchte, muss aber auch öffentlich zu seiner Meinung stehen."