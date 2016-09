Schützenglück im Haus Honecker

Alfter (fes). Das war spannend! Viere Aspiranten schossen auf den Vogel, bis dieser sich gegen 22.45 am Montagabend endlich ergab und Heinz Honecker nicht nur zum neuen Schützenkönig der Alfterer St. Hubertus-Matthäus-Schützenbruderschaft machte, sondern zugleich auch zum zweiten Schützenkaiser in der 168-jährigen Vereinsgeschichte, denn der 49-Jährige, der sein Geld als leitender Angestellter in einem Pulverbeschichtungsbetrieb verdient, sicherte sich den Titel bereits 2006 und 2012. Mit dem dritten Sieg gilt er als Schützenkaiser.

Der Ehrgeiz war groß: "Wenn man einmal dabei ist, ist es so spannend und man vergisst alles um einen herum", meinte Heinz Honecker.

Im Hause Honecker gab es noch einen weiteren Grund zur Freude, denn mit dem 117. Schuss durfte sich Ehefrau Claudia, ebenfalls 49 Jahre alt, über den Titel der Schützenliesel freuen. Damit übt die Mitarbeiterin in einem Gartenbaubetrieb gleich zwei Ämter aus, an der Seite ihres Gatten wird sie zusätzlich als Schützenkönigin ihren Verein repräsentieren.

Insgesamt feierten die Alfterer Grünröcke zwei Tage lang ein rauschendes Fest mit vielen Besuchern, die bei bestem Wetter im Biergarten jede Menge Unterhaltung und spannende Wettbewerbe erlebten. Alleine am Sonntag konnten mehr als 300 Gäste auf dem Schützenplatz am Görreshof begrüßt werden, freute sich Schriftführerin Gabi Haag und auch Montag war der Biergarten am Schützenheim rappelvoll.

Los ging es nach der Heiligen Messe am Sonntag in der St. Matthäus-Pfarrkirche, anschließend zog der Festzug mit sieben befreundeten Bruderschaften durch den Ort.

Spannende Wettkämpfe gab es an beiden Tagen. Den Auftakt am Sonntagmachmittag machten die Schießwettbewerbe der Bruderschaften mit dem Wertpreisschießen mit dem Kleinkaliber auf 50 Meter. Hier siegten die Sebastianer aus Brenig.

Beim Ehrenpreisschießen gab es folgende Sieger: Erik Schäfer aus Nettekoven (Jugendklasse); Andreas Tillmann aus Roisdorf (Schützenklasse); Nicole Klick aus Nettekoven (Damenklasse) sowie Markus Hergarten aus Brenig (Alters- und Seniorenklasse).

Neue Inaktivenkönigin mit dem 151. Schuss ist Iris Vitus, die gemeinsam mit Ehemann Rudi Born das kommende Alfterer Prinzenpaar stellen wird.

Sehr gut besucht war auch der Biergarten am Schützenheim ab dem Montagnachmittag.