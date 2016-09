Großes Interesse an der Quarzgrube

Wer nicht alleine losziehen wollte, der konnte an einer Gruppenführung teilnehmen.

Zahlreiche Fische und Vögel finden in den Teichen und in der urwüchsigen Landschaft ein Zuhause. Manche waren jahrzehntelang verschwunden.

Bornheim-Brenig (fes). Eine seltene Gelegenheit: Einmal im Jahr lädt die Regionalgruppe Rhein-Sieg des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) zu einem Informationstag rund um die Quarzgrube Brenig. Das idyllische Areal, das seit 1996 unter Naturschutz steht, ist ansonsten für die Bürger nicht zugängig. Bei strahlendem Sonnenschein nutzten daher viele Interessierte die Gelegenheit sich über die Entwicklung und den aktuellen Zustand des 16 Hektar großen Geländes zwischen Brenig und Botzdorf zu informieren. Achim Baumgartner, Sprecher beim BUND Rhein-Sieg, zeigte sich erfreut über diesen großen Zuspruch. Die Quarzgrube Brenig, die neben dem BUND auch vom Vogelschutz-Komitee und vor allem vom Landschafts-Schutzverein Vorgebirge (LSV) betreut wird, hat eine jahrzehntelange bewegte Geschichte hinter sich. Darüber informierten Infotafeln oder ehrenamtliche BUND-Experten, die spezielle Führungen, etwa zur Historie, zur Vogel- oder zur Pflanzenwelt der Grube anboten. Von 1968 bis 1987 wurde die Quarzgrube ausgebeutet, die Planung hier eine große anzulegen Mülldeponie scheiterte. Die Hängepartie zog sich bis ins Jahr 2011. Am 11. Mai 2011 wurde die Quarzgrube schließlich aus dem Bergrecht entlassen.

EU-Fördermittel ermöglichten bereits ein Jahr zuvor die Umsetzung lange ausstehender Pflegemaßnahmen in der Quarzgrube. Ziel ist es die Vegetation zu erhalten. Zudem gelang es verlorene Arten wie den Flussregenpfeifer wieder zurückzugewinnen. Zwei Mal im Jahr kommen Schaf- und Ziegenherden in die Grube, um diese gelenkt zu pflegen.

Weitere Informationen zum Thema gibt es online unter www.quarzgrube-brenig.de.