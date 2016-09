Das machte Riesenspaß

Bornheim-Merten (fes). Das machte Spaß: 25 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 12 Jahren konnten eine Woche lang ihr handwerkliches Talent und Geschick unter Beweis stellen. Zum ersten Mal hatten Katja Cîmpean und Julia Tomkins vom städtischen Jugendamt in den Sommerferien einen Bauspielplatz organisiert. Vergangene Woche konnten die Pänz hier unter Anleitung von einigen Honorarkräften ihre eigene kleine Budenstadt verwirklichen.

Um dieses Projekt zu realisieren begab sich Katja Cîmpean mit ihrem Team vor einigen Woche auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück, was ich im Bornheimer Stadtgebiet als nicht so einfach gestaltete, passende Freiflächen sind rar und Parks gibt es nicht. Dann stießen sie auf ein etwa 2.600 Quadratmeter großes Grundstück, welches der SSV Merten vor etwa zwei Jahren gekauft hatte. Der Eigentümer gab dieses Areal, das sich gegenüber dem Kunstrasenplatz am Rüttersweg befindet, als Altersgründen ab, erklärte der SSV-Vorsitzende Theo H. Riegel. Das weitläufige Grundstück eignete sich optimal für dieses Projekt. Derzeit ist der Sportverein mit der Stadt Bornheim und im Kreis im Gespräch, die Fläche, die im Flächennutzungsplan als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist, umzuwidmen als Fläche für den Gemeinbedarf. Doch bislang gab es noch keine Ergebnisse: "Ich hoffe, dass jetzt Bewegung in die Sache kommt", betonte Riegel. Und dann müssten auch keine Nachbarn mehr bei der Bauaufsicht anrufen, wenn sie hier ein Hämmern vernehmen, wie vergangene Woche geschehen.

Die Mädchen und Jungen verarbeiteten 43 ausgediente Holzpaletten, die ihnen die Roisdorfer Firma Landgard zur Verfügung stellte, das wertvolle Parkettholz stammte aus einer Betriebsauflösung und der Hobbymarkt Bauhaus stiftete einen großen Teil Holzreste. Lediglich die Nägel und das Werkzeug mussten selber gekauft werden, so Katja Cîmpean.

Ob das Projekt 2017 eine Neuauflage findet, steht noch nicht fest. Letztendlich ist steht und fällt alles mit der Finanzierung. Die Nachfrage spricht auf jeden Fall für den Bauspielplatz: "Wir hatten mehr Anmeldungen als Plätze zu vergeben", resümierte Cîmpean. Das Konzept war einfach: "Wir haben keine Baupläne vorgegeben, jeder konnte seiner Kreativität freien Lauf lassen"

Spannend war auch das Rahmenprogramm. So gab es unter anderem einen Ausflug mit Förster Arne Wollgarten in den Mertener Wald. Da konnten die Pänz selber sehen, woher das Holz eigentlich kam.

Auch für die tägliche Verpflegung war gesorgt. Und natürlich auch für die Sicherheit der jungen Zimmermänner und -frauen..