Traum in Schwarz und Lila

Bornheim-Walberberg (fes). "Ich freue mich sehr, Walberberg als Maikönigin vertreten zu dürfen und mit unserem Gefolge und den Jungs des Junggesellenvereins eine einzigartige Zeit zu erleben und es ist mir eine große Ehre dieses Amt gemeinsam mit meinem Freund und Maikönig Andreas auszuüben und eine langjähjrige Tradition in der Familie Kempers fortzuführen", schreibt Julia Düx in der Festschrift zum diesjährigen Junggesellenfest des Walberberger Junggesellenvereins "Freundschaftsbund". Bereits im März wurde die 23-jährige Controllerin eines Logistikunternehmens mit Andreas Kempers (26) im Landgasthaus Wieler zum diesjährigen Maipaar gekrönt.

Versicherungskaufmann Andreas Kempers setzt eine lange Familientradition nahtlos fort, denn bereits seine Oma, sein Vater und seine Schwester waren Teile des Maipaares.

Unter den Klängen des Tambourcorps "Rheinperle Sechtem" zog das Maipaar am Samstagabend in das rappelvolle Festzelt auf dem Pater-Beretram-Platz ein und eröffnete den Festabend des diesjährigen Junggesellenfestes, das über drei Tage gefeiert wurde und mit dem Auftritt der Kölschen Kultkombo "Paveier" seinen Höhepunkt fand.

Spanisch zu ging es am Freitagabend, als die Junggesellen mit einer Sangria-Party in das Festwochenende starteten. Nach dem großen Tanzabend am Samstag, bei dem vor dem "Paveier"-Auftritt die Partyband "C'est la vie" einheizte, feierten die Walberberger mit "ihren" Junggesellen am Sonntag den bunten Familientag mit dem gut besuchten Festzug durch den 0rt und dem Freundschaftsschwenken ("Auf dem Fässchen, um das Fässchen")". Für alle Kinder spendierte der Verein ein süßes Gratiseis. Zum Abschluss gab es dann noch flotte Schlagermucke. Ex-Erotik-Sternchen Mia Julia sorgt seit zwei Jahren auf Mallorca als Stimmungssängerin für gute Laune und trat gemeinsam mit Schlagersänger Stefan Stürmer (Sommerhit "Malle ist die Geilste Galaxie") auf und versetzte die Vorgebirgler in Sommerstimmung.