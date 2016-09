Trotz "Lärm"beschwerde zünftig gefeiert

Lengsdorf (who). "Die Geräuschkulisse eines Volkfestes ist kein Lärm, sondern Ausdruck purer Lebensfreude!" steht auf dem Banner, mit dem der Ortsausschuss Lengsdorf seit ein paar Wochen auf seine traditionelle Lengsdorfer Kirmes hinweist und alle einlädt mitzufeiern. Ein Lengsdorfer Bürger allerdings schien nicht damit d'accord zu gehen und schickte dem Ortsausschuss-Vorsitzenden Christoph Schada zwei Tage vor Kirmeseröffnung eine Mail, in der der Mediziner der Bonner Uniklinik darum bat, dass der Ortsausschuss die Kosten für eine Komplettunterbringung seiner Familie in einem Hotel während der Kirmestage übernehmen sollte.

Allerdings hatte er in der Mail, die von seinem Account der Uni-Klinik geschickt worden war, keine Adresse angegeben. Nur, dass er in der Straße "Im Mühlenbach" wohne und diese zur Kirmes "definitiv nicht bewohnbar und somit eine Zumutung insbesondere gegenüber meiner kleinen Kinder ist."

"Aber die Straße ist lang und somit konnten wir nicht reagieren, da wir keine Adresse des Assistenzarztes hatten", sagte Christoph Schada, daraufhin angesprochen. Darüber hinaus müsse man sich im Klaren sein, dass, wenn man an und in Orte zieht, in denen es solch eine Heimat- und Brauchtumspflege gibt, diese auch durchgeführt werden. Ins gleiche Horn stieß auch das städtische Presseamt, zumal es sich bei der Lengsdorfer Kirmes und dem Ortsfest um eine über 100-jährige Tradition handelt und einzelne Beschwerden somit nicht zur Absage solcher Veranstaltungen führen.



Bei herrlichem Wetter herrschte gute Stimmung bei der Eröffnung der Kirmes am Freitagabend. Der stellv. Bezirksbürgermeister Christian Trützler, der in Vertretung für Petra Thorand den Fassanstich übernahm und nach dem dritten Schlag den ersten Kranz zapfen konnte, bekam großen Applaus, als er den Schaustellern für das bunte Treiben und bei den vielen Besuchern dafür bedankte, dass sie gemeinsam feiern, um den "Lärm" zu ertragen. Zumal die Kirmes von jeher ein Treffpunkt "zum Schwaade" und damit für das gesellschaftliche Miteinander ebenso stehe, wie für das Heimatgefühl.

Großen Applaus bekam auch Christoph Schada, der neben Bonns erstem Bürger, Oberbürgermeister Ashok Sridharan nebst Gattin Petra, sowie zahlreichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und dem Vereinsleben anderer Stadtteile auch die beiden Weinköniginnen Juliana I. und Constanze I. begrüßen konnte. "Die vorhergehenden Tage waren nicht einfach, aber die Gemeinschaft hat obsiegt und mir fiere zusammen. Wer nicht will, kann wegbleiben", sagte Schada, der in diesem Zusammenhang der Schausteller-ARGE dankte, die extra für die Kinder ihre Buden und Fahrgeschäfte, wie das Kinderkarussell und den "Shaker", aufgebaut hatten.

Höhepunkt am Sonntag war das traditionelle Schürreskarrenrennen nach dem Hochamt sowie die Verurteilung und Verbrennung des Zacheies am Montagabend.