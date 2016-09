Rennen für Armenien

Foto: we

Lessenich (we). "Wir machen das zum zweiten Mal" erklärt Schulleiterin Petra Ey. "Zum ersten Mal haben wir für die Familie in Armenien rund 4.500 Euro per Sponsorenlauf gesammelt." Die fragliche Familie hat drei Kinder, die die Laurentius-Schule besucht haben. Sie sind abgeschoben worden. Weil sie als Wirtschaftsflüchtlinge galten.

Gelegentlich eines Besuchs vor Ort wurde Petra Ey auf eine Schule aufmerksam. "Mir standen die Tränen in den Augen", erzählt sie heute. "Keine Fenster, marode Böden, Schimmel, nicht mehr zu benutzen." Gemeinsam mit ihrem armenienkundigen Begleiter Werner Blume, einem Ex-Lehrer beim Kardinal-Frings-Gymnasium und heutigen Flüchtlingshelfer, entscheiden sich die Kollegien der Schule, die Dorfschule in Karaberd in Nordarmenien zu unterstützen.

Zunächst mal müssen 15 neue Fenster her. Deshalb jetzt der erneute Sponsorenlauf, der gleich mit einem ganzen Bewegungstag verbunden war. Dosenwerfen, Wasserstaffel, Torwandschießen, Basketball, Slackline-Balancieren, Dreibeinlauf, ein Parcours und ... und ... und ... waren im Angebot. Zum Abschluss sang die armenische Sängerin Anna Avdalyan armenische Lieder von Liebe und Heimatliebe.

Die Kids hatten viel Spaß. Und vorher für ihren Lauf eifrig trainiert. "Alle sind bis in die Haarspitzen motiviert, Schüler, Eltern und Lehrer", freut sich Petra Ey. Die ursprünglich bedachte armenische Familie lebt mittlerweile in Russland. Bürgermeisterin Gabriele Klingmüller startete den Lauf. "Ihr seid hier grenzüberschreitend tätig", so die Bürgermeisterin.

"Mindestens 20 Runden will ich laufen", rufen sie aus der Menge. "Ich habe viel geübt." Na ja, 20 Runden ist wohl etwas optimistisch. Wichtig ist ja ohnehin wohl der gute Wille. Und den haben sie in die Tat umgesetzt bei der Laurentius-Schule. Das ist eine katholische Grundschule mit 240 Kindern, 10 Klassen und 12 Lehrerinnen bzw. Lehrern. "Das ist uns eine Herzensangelegenheit", resümiert die Schulleiterin. Spiel, Sport, Spaß und eine gute Sache: Der Sponsorenlauf mit Spielevent bei der Laurentius-Schule.