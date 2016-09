Kulturzentrum Pützchen jetzt im "Netz"

Pützchen (hm). Die Nutzung des Veranstaltungszentrums am Pützchener Adelheidisplatz erfreut sich einer reger Nachfrage. Ob Familienfeste oder Vereinsevents von der Karnevalssitzung über das Schützenfest bis hin zum Public Viewing bei der Fußball-EM finden alle diese beliebten Events in den großzügigen Räumen statt.

Hinzu kommen kirchliche Veranstaltungen rund um die Wallfahrtswoche der Stadtpatronin Adelheid, das Pfarrfest im Mai oder die Seniorennachmittage, die zum festen Programm im Jahresverlauf gehören.

Seit 2008 Kümmert sich der Trägerverein um die Vermietung der Räume und die Instandhaltung des Anwesens. Genutzt werden die Räumlichkeiten zu Proben von Orchestern, Bands sowie mehrere Chöre. Im Keller des Hauses haben die Schützen ihren Versammlungsraum mit Schießstand eingerichtet.

Um den Bekanntheitsgrad des Pfarr- und Kulturzentrums weiter zu steigern und die organisatorischen Abläufe zu optimieren, haben die Betreiber jüngst den Internetauftritt www.kulturzentrum-puetzchen.de, von der Beueler Web-Designerin Claudia Richter erstellen lassen.

Die neue Homepage bietet neben Informationen zum Haus auch ein Online-Buchungstool. Hier können sich Interessen ein Bild vom Raumangebot und der Vermietungssituation machen sowie bei Bedarf per E-Mail online eine Anfrage starten.

"Wir erhoffen uns darüber auch eine Entlastung unseres ehrenamtlich tätigen Geschäftsführers, der bisher durch zahlreiche telefonische Anfragen stark belastet war", erklärt der Vorsitzende des Trägervereins Willi Wester.

Die Auslastung des Pfarrzentrums an Wochenenden ist hoch. Das belegen die Zahlen für den Rest des Jahres, da alle Samstagstermine ausgebucht, allerdings noch einige Freitagstermine frei sind. Für 2017 verzeichnet der Trägerverein bereits ein hohes Buchungsaufkommen.