Analog gedacht und digital gemacht

Beuel (hm). Beliebt waren zu Zeiten der Schwarz-Weiß Fotografie Geschenke wie die legendären, analogen "AGFA Clack" Kameras für die damals acht- bis zehnjährigen Kommunionkinder. Mittels Festobjektiv konnten sie ihre ersten Fotos schießen, mussten aber sorgsam mit den Filmen umgehen, da diese nur für 12 oder 24 Aufnahmen ausgelegt waren.

Heute ist alles anders. Die Kids gehen zwar noch zur Kommunion, bekommen aber Handys oder "DIGI CAMS" mit riesigen Speicherkarten geschenkt und können ohne zu Denken auf Motivjagd gehen.

Um den Grundschülern die digitale Fotografie näher zu bringen, legte Max Malsch, Bildreporter des Bonner Generalanzeigers, nach dem Auftakt 2015 in den Räumen der Firma Kesko zum zweiten Mal das Fotoprojekt "ANALOG DENKEN - DIGITAL FOTOGRAFIEREN" auf.

In Zusammenarbeit mit dem Beueler Heimat- und Geschichtsverein gingen 18 Kinder der offenen Ganztagsschule (OGS) Paul-Gerhardt-Schule mit ihm auf Fotosafari. Diesmal hieß es die Schlosskommende Ramersdorf zu entdecken.

Diese bot mit ihrer Architektur reichlich Motive und ganz nebenbei lernten die Kinder auch ein wenig Geschichte des Zeitzeugen hoch über Ramersdorf. Viele Kinder und sogar ihre Lehrerinnen waren zum ersten Mal in der Deutschritter-Ordensburg und darüber erstaunt, was ihnen die "Burgherren", Konstanze und Christian Bartel, bei einer exklusiven Führung alles so zeigten.

Danach hieß es in der Fotoschule Malsch: "Nicht wahllos knipsen, sondern überlegt und gezielt nach Motiven suchen". Jetzt waren geometrische Formen gefragt. Kreise, Vier- und Rechtecke sowie Halbbögen gab es auf der Kommende mit ihren Türmchen, Zinnen und Fachwerkfassaden in großer Auswahl. Freie Motive durften sich die Fotoschüler aber auch suchen. Da bot der Schlossgarten mit seiner Blütenpracht unbegrenzte Möglichkeiten. Die Ausmaße der Kommende erfuhren die angehenden Bildreporter dann, als sie die Aufgabe bekamen das Schloss mit einem Normalobjektiv zu fotografieren. Von den Ergebnissen war nicht nur der Profi Malsch sondern auch Volker Engel vom Heimat- und Geschichtsverein Beuel angetan.

Ab sofort zeigt das Beueler Heimatmuseum die Fotos der Grundschüler, die während des Ferienprogramms entstanden sind. Die Ausstellung ist bis einschließlich 01.09.2016 zu den üblichen Öffnungszeiten: Mi., Sa. und So. von 15.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Anmeldung unter 0228-46 30 74 zu besichtigen. Am 15. September ist sie beim Tag des offenen Denkmals nochmal auf der Kommende zu sehen.