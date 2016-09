Schifferverein wirbt um Mitglieder

Beuel (we). Der traditionsreiche Beueler Schifferverein von 1862 will wachsen: Von jetzt 600 Mitgliedern auf rund 1000 soll die Mitgliederzahl steigen, so Käpt'n Reiner Burgunder. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, hat der Verein ein Faltblatt aufgelegt. Das wird in der nächsten Zeit überall in Beuel zu haben sein.

Zu den Zielen des Vereins gehört bekanntlich eine kräftige soziale Komponente. Das sind die soziale Betreuung und Unterstützung von Hilfsbedürftigen, die Nachbarschaftshilfe, etwa bei Hochwasser, die Integration Zugezogener und die Durchführung von Begegnungsveranstaltungen sowie die Seniorenbetreuung und Durchführung von Seniorenfahrten. Dass daneben die Tradition gepflegt und das Brauchtum in Ehren gehalten werden, ist selbstverständlich. Schließlich lebten die Vorfahren als Schiffer und Fischer in schicksalsschweren Zeiten.

Die Schiffer wünschen sich verstärkt junge Mitglieder, die auch bereit sind, im Verein anzupacken. So möchte man in den sozialen Netzwerken präsent sein und sucht jemanden, der diesen Auftritt regelmäßig betreut. Vielerlei Veranstaltungen zeugen von der Präsenz des Schiffervereins. So das Mittelalterfest in Vilich. Auch in Geislar ist man aktiv . "Unser Spektrum reicht über den traditionellen Bereich direkt am Rhein hinaus", sagt Reiner Burgunder. Dort kennt die breite Öffentlichkeit den Schifferverein vom Anhissen, von zahlreichen Karnevalsaktivitäten wie dem Besuch der Wäscherprinzessin, dem zweitägigen Promenadenfest, dem Nikolausmarkt an der Josefkirche und anderem mehr.

Neuerdings ist man in den Kindergärten präsent. Und zeigt den Kids etwa, wie ein handfester Seemannsknoten gefertigt wird. "Neues soll eine Chance haben", so Vorstandsmitglied Claus Werner Müller. So wie Yvonne Kündgen, ein junges Vereinsmitglied, das den Flyer mit gestaltet hat.