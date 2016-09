Findlinge statt Pfosten sollen das Kreuz schützen

Alfter-Impekoven (fes). Seit mehr als sechzig Jahren pflegt Heinrich Lützenkirchen das gusseiserne kunstvoll gestaltete Wegekreuz aus dem 19. Jahrhundert mit seinem farbigen Korpus, das direkt vor seinem Hof unter einer Linde steht. Daneben befinden sich eine Ruhebank und Blumenbeete. Die Pflege übernahm der 75-Jährige von seiner verstorbenen Mutter Sybilla. Für ihn eine Selbstverständlichkeit, doch nun hat er damit aufgehört. Der Grund: Der rot-weiß farbene Pfosten, den der Bauhof vor einigen Monaten zum Schutz dieses Ensembles setzte, ist dem Rentner im wahrsten Sinne des Wortes ein Dorn im Auge. Dabei veranlasste die Verwaltung erst auf den Wunsch Lützenkirchens hin, dass hier ein solcher Pfosten überhaupt hinkam, da immer wieder Pkw-Fahrer oder mal ein Müllfahrzeug die Fläche an der Ecke Burgstraße/Am Burggarten in Ramelshoven beschädigten.

Das Problem: Der Pfosten steht mit einem Abstand von etwa zwanzig Zentimetern zu nah am Kreuz und trübt somit das Erscheinungsbild. Daher wünscht sich Lützenkirchen, dass das Ordnungsamt diesen Pfosten entweder etwas weiter nach hinten versetzt, so dass der Abstand zum Kruzifix etwa einen Meter beträgt oder durch Findlinge ersetzt wird. Diesen Wunsch trug Lützenkirchen auch bereits vor einigen Wochen bei den Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Gemeinde Alfter vor. Getan hat sich bislang jedoch nichts, klagt Lützenkirchen.

Doch damit soll es bald vorbei sein, teilte Ordnungsamtsleiter Hans Kremer auf Anfrage mit. Kremer gibt zu, dass der Pfosten zu nah am Wegekreuz positioniert worden sei. Gemeinsam mit Bauhofleiter Josef Monreal besichtigte er Mitte Juli den Standort: "Insofern wurde entschieden, den Pfosten wieder zu entfernen und zwei Findlinge in der Grünfläche vor dem Wegekreuz zu positionieren, so dass sich wieder ein harmonisches Bild ergibt. Die Findlinge werden mit sogenannten "Katzenaugen" bestückt, damit diese auch während der Nacht von den Fahrzeugführern rechtzeitig erkannt werden", sagte Kremer.

Allerdings bittet er Lützenkirchen und die Anwohner noch um ein wenig Geduld. Da derzeit auf dem Bauhof keine Findlinge vorrätig sind, müssen diese erst noch beschafft werden: "Sobald das Material vorrätig ist, wird die Maßnahme durch den Bauhof der Gemeinde Alfter umgesetzt".