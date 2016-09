Planlos. Aber das gewollt und schön!

Alfter-Gielsdorf (fes). Dieser Abend verlief im wahrsten Sinne des Wortes planlos. Das ist in dem Fall einer Irish Folk-Session allerdings auch wo gewollt, denn Spontaneität ist angesagt. "Wir spielen einfach drauf los", erklärte der Gielsdorfer Wolfgang Huppertz, der zum nunmehr vierten Mal gemeinsam mit Ortsvorsteher Albert Schäfer zur beliebten Irish-Folk-Session in das Gielsdorfer Dorfgemeinschaftshaus eingeladen hatte.

Dabei galt es nicht nur musikalisch zu improvisieren, auch die Musiker der Gruppe der "Irish Sessioneers" finden sich immer neu, erklärte Huppertz weiter. An diesem Abend spielten elf musikbegeisterte Menschen klassische und traditionelle Melodien und Tanzlieder von der "Grünen Insel". Selbstverständlich bedienten sie sich typisch irischer Instrumente wie dem irischen Dudelsack, den "Uillean Pipes", der Fiddle, der Flute oder der Mandoline. Trotz aller Improvisation, diejenigen, die mitjammen wollten, mussten schon jeweils ihr Instrument perfekt beherrschen und sollten auch möglichst viele bekannte irische Melodien auswendig spielen können.

Und so läuft eine typische irische Session ab: Ein Instrumentalist stimmt eine neue Melodie an, die anderen greifen sie auf und steigen mit ein. Musik von Hand gemacht, die viele Gäste hören wollten, denn das Dorfhaus war bis auf den letzten Platz besetzt. Wolfgang Huppertz ist leidenschaftlicher "Sessioneer", man trifft ihn regelmäßig im Pub "Fiddler's" in Endenich, wo diese Art des Musizierens eine lange Tradition hat.

Auf dem Trockenen blieb auch niemand sitzen. Stilecht servierten Mitglieder des Trägervereins des Dorfgemeinschaftshauses Guinness und Kilkenny. Ortsvorsteher Albert Schäfer freute sich, dass auch diese Veranstaltung wieder so gut besucht war.