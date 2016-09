Lobenswertes ehrenamtliches Engagement

Alfter (fes). Viele Spaziergänger und Radfahrer nutzen regelmäßig den Waldweg zwischen dem Alfterer Sportplatz, dem Johannishof, auf dem sich der Campus I der Alanus Hochschule befindet, und Buschhoven. Seit vergangener Woche können sie auf der neu gestalteten Ruheanlage am oberen Lohheckenweg in idyllischer Lage Rast machen. Der Alfterer Heimatverein weihte diese Anlage mit zwei neuen Sitzbänken, einem Wegekreuz, zwei Findlingen und zwei neu gesetzten Bäumen jetzt offiziell ein und übergab die umgestaltete Fläche offiziell seiner Bestimmung. Zuvor segnete Pfarrer Rainald M. Ollig den Platz ein.

Der Vorsitzende des Heimatvereins, Georg Melchior, zeigte sich erfreut und überrascht über den großen Zuspruch aus der Bevölkerung, die den Weg zur feierlichen Zeremonie fand. Ein Grußwort sprach Vize-Bürgermeisterin Luise Wiechert: "Diese Anlage zeigt, was ehrenamtliches Engagement leisten kann", lobte sie.

Insgesamt wurden hierfür 5.500 Euro investiert. Hauptsponsor ist die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Alfter, die die stolze Summe von 2.500 Euro aufbrachte. Hierfür haben die Ratsmitglieder der UWG auf einen Teil ihrer Aufwandsentschädigungen verzichtet, erläuterte Franz-Peter Ritter, Vorsitzender der Wählergemeinschaft: "Ich möchte an dieser Stelle den Heimatverein loben für das, was der für den Ort Alfter mit so viel Manpower macht, daher haben wir uns entschieden die Finanzierung dieser Anlage zu unterstützten", erklärte Ritter.

Den restlichen Betrag stemmte der Verein aus der eigenen Kasse. Unterstützung gab es auch von ortsansässigen Firmen, aber auch von Privatleuten. Das Grundstück, auf dem sich das Ensemble befindet, gehört Unternehmer Paul Faßbender, der ebenfalls am Lohheckenweg wohnt. Er war mit der Neugestaltung sofort einverstanden, zudem stellte er über seine Unternehmen Faßbender Tenten und OBI die entsprechenden Gerätschaften zur Verfügung.

Das Wegekreuz stiftete der UWG-Ehrendvorsitzende Josef Faßbender, der zeitlebens am Lohheckenweg wohnt. Bis 1941 stand an dieser Stelle ein Kreuz, das jedoch durch die Nazis zerstört worden war. 1984 ließ Josef Faßbender bei einem Urlaub im Berchtesgadener Land ein Holzkreuz für das Grab seiner verstorbenen Mutter anfertigen. Das Grab ist mittlerweile aufgelöst. Nun fand das Kreuz hier einen neuen würdigen Platz.

Notwendig wurde die Neugestaltung des Platzes, nachdem im vergangenen September eine gewaltige morsche Eiche, die an dieser Stelle stand, umgekippt war. Der zuständige Förster Arne Wollgarten stellte fest, dass auch die anderen Bäume nicht mehr standsicher war und gefällt werden mussten.

Die Bänke, die zuletzt an dieser Stelle standen, stammten aus dem Jahr 1971, gehörten dem Heimatverein, waren in die Jahre gekommen und mussten ersetzt werden. Für eine Überraschung sorgte Doris Muhr vom Leitungsteam der Gemeinschaft katholischer Frauen an St. Matthäus Alfter. Sie drückte Georg Melchior einen Umschlag mit einem kleinen Obolus in die Hand und versprach den Verein künftig ebenfalls zu unterstützen.