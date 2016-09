Wunschlos glücklich und zufrieden

Alfter-Impekoven (fes). Wunschlos glücklich sind Johannes und Waltraut Wilde, wenn man sie darauf anspricht, was sie sich zu ihrer Goldenen Hochzeit wünschen: "Wir brauchen nichts mehr, wir haben alles, durch unser ehrenamtliches Engagement möchten wir anderen helfen Steine aus dem Weg zu räumen", meint Johannes Wilde, der im Mai seinen 80. Geburtstag feierte. Sechs Jahre jünger ist seine bessere Hälfte Waltraut, die er bereits 1958 kennenlernte über die katholische Jugend in Grevenbroich, der Heimatstadt Waltraut Wildes. Acht Jahre später, im Juli 1966 traten die beiden in der Pfarrkirche St. Michael in Odenkirchen vor den Traualtar.

Über ihren Stiefvater Peter Erkens, die Mutter heiratete 1961 ein zweites Mal nachdem ihr erster Ehemann im Zweiten Weltkrieg bei Stalingrad gefallen war, kam Waltraut Wilde erstmals mit der Politik in Berührung. Peter Erkens zog seinerzeit für die CDU für die Stadt Rheydt in den NRW-Landtag ein. Eng verbunden mit Waltraut Wildes Interesse für Politik ist auch ihr soziales Engagement, das sie zur CDU Frauen Union und zur Caritas führte, wo sie seit mehr als 40 Jahren ehrenamtlich mitarbeitet. Bis zur Geburt des ersten Sohnes Stephans 1968 unterrichtete sie an der Jüchener Volksschule, dann traf sie bewusst die Entscheidung, für ihre Familie dazusein: "Mit war die Familie wichtiger, da ich kriegsbedingt ein Einzelkind war. Uns war von Anfang an klar, dass wir keine Einzelkinder wollten". Und so gehören neben Sohn Stephan noch Sohn Martin (1970 geboren) und Tochter Cornelia (Jahrgang 1976) sowie vier Enkel im Alter von ein bis vier Jahren zur Familie.

Ganz der Lokal- und Landespolitik hatte sich Johannes Wilde verschrieben, der in Geldern geboren wurde, erst eine Landwirtschaftslehre und später ein Landwirtschaftsstudium in Bonn abschloss. Ab 1972 rückte er erstmals in den Düsseldorfer Landtag, damals noch über die Reserveliste. In drei aufeinanderfolgenden Legislaturperioden (1975, 1980 und 1985) wählten den Impekovener die Bürger jeweils direkt für den Wahlkreis 29 (Rhein-Sieg-Kreis III) in den Landtag. Von 1979 bis 1984 saß er zudem im Alfterer Gemeinderat. Bis heute ist den Eheleuten das soziale Engagement wichtig. Johannes Wilde ist beispielsweise seit vielen Jahren Vorsitzender des Fördervereins der Katholischen Öffentlichen Bücherei in Oedekoven und des Impekovenere Kirchenbauvereins.

Die große Leidenschaft der Eheleute Wilde gilt dem Reisen. Sie haben fast alle europäischen Hauptstädte besucht.