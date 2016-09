Alfterer Löschgruppen luden zum Tag der offenen Tür

Natürlich kommen Spiel und Spaß nicht zu kurz. So durften die Jüngsten in Dersdorf ran und mit dem Schlauch ein Feuer "löschen".

Fast schon so etwas wie ein Klassiker, aber immer wieder beeindruckend, die Vorführung einer Fettexplosion wie hier in Impekoven, verbunden mit der Warnung, im eigenen Heim aufzupassen.

Alfter/Bornheim (fes). Für viele Bürger sind sie eine selbstverständliche Einrichtung, die Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehren von Alfter und Bornheim. Vielen ist aber nicht bewusst, wie viel ehrenamtliche Arbeit in der Freizeit dahintersteckt, wie gefährlich die Einsätze und wie umfangreich die Ausbildungen sein können und was die Kameraden so zu leisten haben.

Umso wichtiger ist es, wenn sich die Bürger einmal im Jahr rund um die verschiedenen Gerätehäuser darüber informieren können und die Löschgruppen zu ihren Tagen der offenen Tür einladen. Spektakulär sind jedes Mal die Fahrzeugschauen und die Übungen, etwa eine simulierte Personenrettung bei einem Verkehrsunfall, bei einem Brandeinsatz oder eine Fettexplosion. Spannende Wettbewerbe kommen hinzu. Hier dürfen vor allem die Mitglieder der Jugendwehren unter Beweis stellen, was sie alles drauf haben. Nicht zuletzt kommen natürlich Geselligkeit und Unterhaltung nicht zu kurz, sei es durch abendliche Partyveranstaltungen oder einem bunten Kinderprogramm.