Der nächste Schritt ist getan

Rhein-Sieg-Kreis. Das Bundeskabinett hat den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 beschlossen. Der 269,6 Milliarden Euro umfassende Plan legt fest, welche Verkehrswege in den nächsten Jahrzehnten zum Ausbau vorgesehen sind.

Für den Rhein-Sieg-Kreis enthält das Infrastrukturpaket zunächst einmal die positive Nachricht, dass die Rheinbrücke zwischen Niederkassel und Godorf hochgestuft wurde. War sie im im Frühjahr vorgelegten Referentenentwurf noch unter "weiterem Bedarf mit Planungsrecht" eingestuft worden, gehört sie nun zur Kategorie "vordringlicher Bedarf" mit höchster Priorität, wie auch vom Rhein-Sieg-Kreis gefordert. "Ich begrüße die Heraufstufung der neuen Rheinbrücke ausdrücklich und freue mich sehr über dieses positive Votum", so Landrat Sebastian Schuster. "Die Region hat in dieser Frage eine geschlossene Position eingenommen und in Berlin deswegen auch Gehör gefunden!" Die neue Verbindung soll nicht nur den Verkehrsweg Straße entlasten: "Ich gehe davon aus, dass parallel auch die Planungen für die zusätzliche Nutzung als Eisenbahnverbindung weiter intensiv verfolgt werden, damit die dringend notwendige Entlastung des Eisenbahnknotens Köln realisiert werden kann", betont Landrat Sebastian Schuster.

Entgegen ersten Gerüchten wurden Venusbergtunnel und Ennertaufstieg nicht herabgestuft! Das Maßnahmenpaket findet sich weiterhin in der Kategorie "weiterer Bedarf mit Planungsrecht". "Ich bedauere natürlich, dass die von uns vorangetriebene Höherstufung in den vordringlichen Bedarf nicht berücksichtigt wurde, aber angesichts der großen Widerstände in der Region ist auch der Erhalt des bisherigen Status ein Erfolg", so das Statement von Landrat Sebastian Schuster zu dieser Entscheidung. "Der Bund folgt damit grundsätzlich unserer Einschätzung, dass Venusbergtunnel und Ennertaufstieg für ein funktionierendes Verkehrssystem in der Region unverzichtbar sind. Dieses Maßnahmenpaket kann trotz der Mehrkosten für Tunnellösungen ein überdurchschnittlich gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis vorweisen!" Jetzt wird es darum gehen, sich in der Region - wie bei der Rheinbrücke erfolgreich geschehen - auf eine gemeinsame Linie zu verständigen. "Der Bund hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Planungen wieder aufgenommen werden und alle Akteure gemeinsam zu einem Konsens finden können. Jetzt gilt es weiterhin alle Kräfte zu mobilisieren, um den der Stadt Bonn und der Region drohenden Verkehrsinfarkt zu vermeiden!", betont Landrat Sebastian Schuster.

Im Kabinettsentwurf: Planungsrecht für die Südtangente - Hohe Umweltbelastung nun auch im BVWP2030 dokumentiert

Bonn/Königswinter. Der Verein Lebenswerte Siebengebirgsregion bedauert, dass die umstrittene Südtangente in den Bundesverkehrswegeplanentwurf gelangt ist, den das Bundeskabinett jetzt beschlossen hat. Die Zuordnung zur Kategorie "Weiterer Bedarf mit Planungsrecht" bedeutet, daß die Planung durch die Landesregierung erfolgen kann. Derartige Planungen würden den dringend nötigen Ausbau des ÖPNV in der Region behindern. Daher wird die Südtangente beim Wahlkampf zur NRW-Landtagswahl am 13. Mai 2017 thematisiert werden müssen.

"In den Vorgänger-Plan war die Südtangente aus guten Gründen nicht aufgenommen worden," erinnert Susanne Gura vom Verein Lebenswerte Siebengebirgsregion. Mehr als 13.000 Bürgerinnen und Bürger hatten bei einer Unterschriftenaktion 2015 ihre Ablehnung verbrieft. Trotzdem hatte das Bundesverkehrsministerium das Projekt in den Entwurf aufgenommen. Bei der Bewertung durch den BMVI gibt es dem Verein und acht weiteren regionalen Organisationen zufolge eine Reihe von Ungereimtheiten, die sämtlich das Nutzen-Kosten-Verhältnis der Südtangente in die Höhe treiben.

Zudem war in der Projektbewertung PRINS erstmalig seit fünf Jahrzehnten Südtangentenplanung keine hohe, sondern nur eine mittlere Umweltbelastung der Südtangente erzielt worden. Zwar wurde die Zerstörung der Naturschutzgebiete - trotz Tunnels - als hohe Umweltbelastung bewertet. Weil aber kein Gewässerschutzgebiet vorhanden ist, das zerstört würde, galt nach mehreren Berechnungsschritten die hoch belastende Zerstörung der Naturschutzgebiete nur als mittlere Umweltbelastung. "Nach dieser Methode könnte man den Abriss des Beethovenhauses in Bonn befürworten, weil dabei Mozarts Geburtshaus in Salzburg nicht abgerissen wird," erläutert Gura. Das Kabinett hat diesen Methodentrick des BMVI offenbar nicht durchgehen lassen. Die verabschiedete Fassung weist die Umweltbelastung durch die Südtangente nunmehr als "hoch" aus. Die umstrittene Einstufung in den "Weiteren Bedarf mit Planungsrecht" wurde dennoch nicht geändert.

Die regionalen Organisationen fordern die Streichung der Südtangente aus dem BVWP, insbesondere die Streichung des Planungsrechts.

Im September werden die geänderten PRINS-Projektdaten erwartet. Im Oktober soll dann der Bundestag über die vom Kabinett vorgelegten so genannten Ausbaugesetze zum Bundesverkehrswegeplan beraten. "Der Bundestag ist keine Abnick-Einrichtung", so Gura. "Wir haben noch Hoffnung, dass die Abgeordneten ein derart mit Fallstricken belastetes Projekt aussortieren werden." Verein Lebenswerte Siebengebirgsregion www.siebengebirgsregion.de