Titelträume unterm Zuckerhut

Noch bis zum 21. August finden im brasilianischen Rio de Janeiro die 31. Olympischen Sommerspiele statt. 426 deutsche Athletinnen und Athleten (plus 26 Ersatzathleten) gehen hier unter dem Motto "Wir für Deutschland" an den Start gehen. In insgesamt 306 Entscheidungen wird um Medaillen gekämpft. Einige deutsche Teilnehmer haben Wurzeln in unserer Region. Das EXTRA-BLATT stellt Ihnen diese Sportler in exklusiven Interviews vor. Heute: Max Rendschmidt



Sie kommen aus einer "Kanufamilie", Ihre Mutter hat an den Olympischen Spielen in Seoul teilgenommen. War da Ihr sportlicher Weg vorbestimmt?

Man kann schon sagen, dass wenn die ganze Familie am Paddeln ist, das der Weg vorbestimmt ist. Aber ich habe auch andere Sportarten ausprobiert und Kanu hatte mir einfach am besten gefallen und so bin ich dann dabei geblieben.

Angefangen haben Sie im Wildwasserrennsport, 2004 dann der Wechsel zum Kanurennsport. Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie dabei geblieben sind?

Den Ausschlag dabei zu bleiben war, dass der Wildwasserrennsport nicht olympisch ist.

Sie sind im Wassersportverein (WSV) Blau-Weiß Rheidt sportlich groß geworden. Wie hat diese Zeit Sie geprägt?

Im WSV habe ich meine ersten großen Erfolge einfahren können. Das war eine sehr schöne Zeit und natürlich auch der Grundstein für meine Leistungen, die ich jetzt habe. Ohne diese Grundlage hätte ich keine Chance, auch nur annähernd so schnell zu sein wie jetzt.

Mit 13 Jahren sind Sie dann auf ein Sportinternat in Essen gegangen. Ihrem Heimatverein sind Sie aber bis heute treu geblieben...

Ich trainiere, wenn ich nicht in Trainingslagern bin, an den Wochenenden in Rheidt und bekomme dann auch immer noch Tipps von meinem Stiefvater, der dort Trainer ist. Bis zur Leistungsklasse im Kanurennsport bin ich noch Rennen für den WSV gefahren. Dch dann hat mein damaliger Zweierpartner Jannik Abraham mit dem Paddeln aufgehört und ich bin dann zur KG Essen gewechselt, um weiter Mannschaftsboote auf den Rennen fahren zu können.

Wie sieht heute eine typische Trainingswoche bei Ihnen aus?

Eine Typische Trainingswoche besteht aus sechs Tagen Training und einem Ruhetag. Am Tag gehen wir zwei- bis dreimal auf dem Wasser trainieren. Dazu kommt dann noch einmal Krafttraining, Laufen, Körperkraft oder Gymnastik. So kommen wir auf vier Trainingseinheiten am Tag

Sie haben in Ihrer Karriere schon einige Erfolge verbuchen können. Was sticht für Sie dabei am meisten heraus?

Am meisten stechen die beiden Weltmeistertitel 2013 und 2015 heraus, gefolgt von den insgesamt fünf Europameistertiteln.

Sie sind seit vier Jahren bei der Bundespolizei. Wären Sie auch da, wo sie jetzt stehen, wenn Sie nicht den Schritt zur Bundepolizei gemacht hätten?

Nein, wenn ich damals nicht in die Sportförderung der Bundespolizei gekommen wäre, wär ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr am Paddeln. Was Besseres als die Ausbildung bei der Bundespolizei konnte ich nicht finden. Die Ausbildung ist von zweieinhalb auf vier Jahre gestreckt, wobei wir nur von September bis Dezember in der Ausbildung sind und uns den Rest des Jahres voll auf den Sport konzentrieren können.

Der Volksmund sagt, seine Stärke zieht man auch aus Rückschlägen. Können Sie das bestätigen?

Wenn man sich von solchen Rückschlägen erholen kann, kann man daraus natürlich auch Stärken ziehen. An der letzten Europameisterschaft konnte ich nicht teilnehmen, da es aufgrund eines Leistungs-

tiefs nicht in die Saison gepasst hatte, aber schlimm war dies nicht für mich.

Wie hart war die Qualifikation für Rio?

Die Qualifikation war für mich persönlich und auch von den Qualifikationskriterien nicht anders als die Qualifikation der letzten Jahre für das Nationalteam. Aber es ist natürlich eine riesige Freude für mich gewesen, als ich dann sagen konnte: "Ich darf mit zu den Olympischen Spielen"

Deutscher Meister, Europa- und Weltmeister sind Sie schon. Da fehlt ja nur noch der Olympiasieg. Fahren Sie mit diesem klaren Ziel nach Rio oder zählt für Sie eher der olympische Gedanke "Dabei sein ist alles"?

Eigentlich fehlt nur noch eine olympische Medaille in meiner Sammlung. Aufgrund der Leistungen im letzten und in diesem Jahr fahren wir natürlich mit dem Ziel nach Rio, Gold zu holen. Was am Ende aber rauskommt wissen wir noch nicht. Schon jetzt habe ich so viele schöne Erfahrungen im Hinblick auf die Spiele gemacht, dass es natürlich auch um den olympischen Gedanken geht.

Welche Charakteristiken ihrer Sportart können Sie für Ihr berufliches oder privates Leben übernehmen?

Da gibt es sehr viele Eigenschaften, die man übernehmen kann. Da Kanurennsport auch in den Mannschaftbooten betrieben wird, gehört natürlich Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Disziplin und gegenseitiger Respekt mit dazu und noch viele andere Eigenschaften, die man im Umgang mit den anderen Sportlern braucht bzw. die einem beigebracht werden.

Sie haben noch zwei jüngere Brüder, die mit dem "Kanusport-Virus" infiziert wurden. Wann kann man Sie zusammen in einem Boot sitzen sehen?

Leider gar nicht. Meine beiden kleineren Brüder sind leider nicht mehr im Kanurennsport aktiv. Mein ganz kleiner Bruder Tim spielt Fußball und der mittlere Bruder Kai hat gerade seine Ausbildung bei der Feuerwehr Bonn begonnen.

Warum ist Kanurennsport die schönste Sportart der Welt?

Ich würde nicht den Kanurennsport alleine als besten Sport der Welt bezeichnen, sondern Kanu allgemein. Es ist ein Sport in und mit der Natur. Man ist immer draußen und kann sich bewegen. Ob schnell oder langsam, es ist für Jeden etwas dabei, ob Wildwasserkanu, Wanderfahrten mit dem Kanu oder wie bei mir der Rennsport. Außerdem macht es ungeheuren Spaß, in Gruppen paddeln zu gehen und wie in meinem Fall Rennen mit den anderen zusammen und auch gegeneinander zu bestreiten.



Steckbrief



Name: Max Rendschmidt

Geburtstag: 12. Dezember 1993

Geburtsort: Bonn

Sportart: Kanurennsport

Strecke: 1.000 Meter (Kajak 2er und Kajak 4er)

Heimatverein: WSV Blau-Weiß Rheidt

aktueller Verein: Kanu-Gemeinschaft Essen

Beruf: Bundespolizist

Größte Erfolge: WM-Gold 2013 & 2015 (1000m, K2)

Kanurennsport in Rio: Kajak 2er: 17. und 18. August - Kajak 4er: 19. und 20. August

www.maxrendschmidt.de