Eine wunderbare Nachbarschaft

Rhein-Sieg-Kreis/Eitorf (cg). "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn gegenüber. Wenn mein Mann mal vergessen hat, das Garagentor zu schließen, klingelt es abends an unserer Tür: Frau Krautscheid, ihre Garage steht noch offen", erzählt Ilse Krautscheid lächelnd.

Vor 25 Jahren zogen in das Doppelhaus Lärchenweg 1 und 3 acht Menschen mit Behinderung. Ein Novum zur damaligen Zeit. Die Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH (CBT), Trägerin der Wohnhäuser Villa Gauhe, hatte die Häuser gekauft und den Bedürfnissen der Außenwohngruppe angepasst. Vier Männer und vier Frauen, die zuvor in der Villa Gauhe gewohnt sich aber nach mehr Selbständigkeit gesehnt hatten, erhielten nun die Chance ihren Alltag eigenständig zu bewältigen: neben der Arbeit in den Rhein-Sieg-Werkstätten auch noch einkaufen, kochen, waschen, bügeln, putzen und den Garten in Ordnung halten. Begleitet wurden sie dabei von den CBT-Mitarbeitern Ronald Maurer und Rosemarie Tischer, die unterstützten und Mut machten. Auch die Nachbarn halfen hin und wieder mit Rat und Tat oder mit einer Tasse Mehl. Hans und Ilse Krautscheid gingen sogar noch einen Schritt weiter: sie übernahmen die rechtliche Betreuung für eine Bewohnerin. Bei Straßenfesten oder anderen Aktivitäten sind die Bewohner vom Lärchenweg 1 und 3 stets mittenmang dabei.

Da war es nur selbstverständlich, dass zur Jubiläumsfeier der CBT-Wohnhäuser Lärchenweg auch die Nachbarn eingeladen waren. Mit den Familien und Freunden wurde im Garten ausgiebig gefeiert. Käthe, eine der vier Bewohner die seit 25 Jahren im Lärchenweg zuhause sind, führte durchs Haus und zeigte stolz das neue Sofa, die neue Spülmaschine, den neuen Herd ... und den Inhalt des neuen Kühlschranks: alle Bewohner hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, unzählige Grillwürstchen gekauft und etliche Schüsseln mit Salaten vorbereitet. Hungern musste bestimmt niemand.

Nur ein wenig Wehmut kam auf. Denn Rosemarie Tischer, Betreuerin der ersten Stunde, feierte nicht nur Jubiläum sondern auch ihren Abschied in den Ruhestand. Ganz einfach fällt ihr der Abschied nicht: "Ich feiere schon seit einem halben Jahr Abschied." Jetzt übernimmt Maximilian Bluhm ihre Aufgaben.