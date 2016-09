Super, der Super Surrounder

Alfter (fes). Schwebend konnten große und kleine Kirmesfreunde Alfters "gute Stube", den Herrenwingert in diesem Jahr erleben. Erstmals war mit dem "Super Surrounder" ein neues Fahrgeschäft dabei, das auf der Festwiese vor dem Schloss aufgebaut war, und zur neuen Attraktion der traditionellen Alfterer Annakirmes avancierte.

Doch es gab noch jede Menge mehr Amüsement vom Autoscooter bis zur Losbude. Den Fassanstich zur offiziellen Kirmeseröffnung besorgte traditionell der Vorsitzende des Ortsausschusses Werner Jaroch, in diesem Jahr gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Luise Wiechert. Am Kirmessonntag zog nach der Heiligen Messe mit Kranzniederlegung, Kirmeswalzer und Fähndelschwenken am Ehrenmal der Festumzug mit der Prinzengarde zum Lokal "Weber am Bähnchen". Bedauern gab es von allen Seiten, dass der Junggesellenverein seit zwei Jahren nicht mehr mitmacht, da es kaum noch junge Männer gab, die den Verein unterstützen wollten. Dadurch gab es auch in diesem Jahr wieder kein Junggesellenfest, das jahrzehntelang parallel zur Annakirmes stattfand.