Spielen wie ein Kurfürst

Röttgen (who). Im November letzten Jahres hatte es bereits eine Kinder- und Anwohnerbefragung zum geplanten Spielplatz im Neubaugebiet "Am Hölder" gegeben, deren Ergebnisse als Grundlage zur Planung dienten. Anhand eines Planes stellten Gerd Busch und Andrea Koors von der Stadt Bonn sowie Landschaftsarchitektin Ulrike Steffen-Marquardt vom beauftragten Landschaftsarchitekturbüro die Ergebnisse in einer zweiten Informationsveranstaltung vor Ort vor.

Der Kurfürstenspielplatz, dessen Name ebenfalls auf die erste Veranstaltung zurückgeht und der an Kurfürst Clemens August und sein Röttgener Schloss "Herzogsfreude" erinnert, soll bereits ab Dezember 2016 bespielbar sein und zugleich Platz zum Spazieren, Ausruhen und sportliche Aktivitäten für alle Altersklassen bieten. Dafür werden auf dem leicht abschüssigen rd. 5.800 m² großen Gelände "Am Hölder" verschiedene Terrassen angelegt.

Auf dem Spielplatz selbst lebt das höfische Leben des Kurfürsten wieder auf. So wird es z.B. das kürfürstliche Jagdschloss in Form eines Kombigerüsts geben, auf dem die Kinder ebenso klettern oder balancieren und sich verstecken können, wie auf der kurfürstlichen Kutsche samt Pferd. Neben einem weiteren kleinen Kletter-Schlösschen wird ein Marktstand entstehen. Darüber hinaus gibt es ein Karussell in Form einer Krone und die Schaukeln für Kinder jeden Alters werden mit holzgeschnitzten Falken und Pfauen dekoriert.

Sitzelemente in Form von hölzernen Wildschweinen sowie die verschieden hohen Holzpoller, in die Tierfährten von Rehen, Hasen oder Wildschweinen eingelassen sind, auf denen die Kinder balancieren und gleichzeitig ihr Wissen über die heimische Tierwelt erweitern können, stellen den Bezug zum nahegelegenen Kottenforst sowie der Jagdleidenschaft des Kurfürsten her. Somit ist die in drei Bereiche unterteilte und eingezäunte Spielplatzfläche sowohl für die ganz Kleinen als auch für die 6- bis 12-Jährigen geeignet, da auf zwei separaten Sandflächen jeweils altersgerechte Spielgeräte aufgebaut werden sollen. Darüber hinaus ist unmittelbar an den Kleinkinderbereich angrenzend ein Unterstand mit Tisch- und Sitzkombination geplant, so dass die Eltern ihren Nachwuchs gut im Auge haben können.

An den Kurfüstenspielplatz im oberen Bereich schließt sich auf Terrasse 2 ein Streetball-Korb sowie eine Tischtennisplatte für die über 12-Jährigen an. Wobei der Bereich um den Streetball-Korb mit einem Kunststoffbelag versehen wird, um die Lärmbelästigung der Nachbarn gering zu halten, erläuterte Gerd Busch. Darüber hinaus laden Bänke und Sitzstufen die Teenager zum Chillen ein.

Die sich weiter nach unten hin anschließende dritte Ebene soll als "Kurfüstenrasen" eine Multifunktionswiese werden, auf der Veranstaltungen der "Hölderbewohner" stattfinden können, die aber ebenfalls zum Picknicken, Federball- oder Fußballspielen genutzt werden kann.

"Wie bei der ersten Informationsveranstaltung gewünscht, war uns bei der Planung die naturnahe Gestaltung des Spielplatzes, die Bepflanzung mit heimischen Bäumen und Sträuchern als auch der Mehrgenerationenaspekt wichtig", erläuterte Landschaftsarchitektin Steffen-Marquart. So sind die drei Ebenen in eine parkähnliche Wiesenlandschaft integriert, die als Grünachse im Neubaugebiet dient. Durch das Areal führen drei asphaltierte Hauptwege, von denen schmalere gepflasterte Wege zu den Spielplätzen abzweigen. Sowohl die Wege als auch das komplette Areal werden teils durch Hecken aus heimischen Gehölzen, schatten- und früchtespende Walnussbäume, Baumhaseln und Holunder aufgelockert und markiert.

Besonders freute Gerd Busch, dass sich die veranschlagten Gesamtkosten für die Grünachse samt Spielplätzen und Pflanzungen auf rd. 600.000 Euro belaufen, womit man deutlich unter den sonst üblichen Kosten für eine vergleichbare Anlage geblieben sei.