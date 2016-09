Die Post soll bleiben

Brüser Berg (who). Einer der Hauptpunkte des Bürgerstammtisches Brüser Berg war die Schließung der Postfiliale und Postbank im Ortsteil. Denn zum Ende des Jahres schließt der Schreibwarenladen von Cabbar Gündogdu, gleich neben dem Eissalon auf der Borsigallee, in dem eine Partnerfiliale der Deutschen Post DHL nebst Postbank untergebracht war.

In den letzten Wochen hatte sich der Bürgerstammtisch vehement dafür eingesetzt hatte, dass sowohl Deutsche Post als auch Postbank für die rd. 8.000 Bewohner des Brüser Berg weiterhin präsent sein sollen. Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass der Anteil der über 65-Jährigen mit 23,3 Prozent der Gesamtbevölkerung deutlich höher als anderswo liegt.

Jetzt gab es eine erste Entwarnung, denn Jalal Rostami, Inhaber des Buchladens und Verlags Goethe & Hafis an der Ecke Borsigallee/Fahrenheitstraße, steht mit der Post in Verhandlungen, um in seinem Ladenlokal eine Partnerfiliale der Deutschen Post zu eröffnen. Wenn die Verträge unter Dach und Fach seien, wolle er mit den Umbauarbeiten beginnen, um pünktlich ab Januar 2017 in einem abgetrennten Bereich seiner Buchhandlung mit separatem Eingang Serviceleistungen der Post anbieten zu können, berichtete Rostami beim Stammtisch im Nachbarschaftszentrum. Die Zukunft der Postbankstelle ist derweil noch ungewiss - doch auch für sie sei Platz in der Buchhandlung. Der Bürgerstammtisch will alle Möglichkeiten ausschöpfen.