Vorschulkinder jetzt Wasserexperten

Brüser Berg (who). Was ist eigentlich Wasser, wie sieht es aus, wo kommt es her, wie können wir es schützen? So lauteten die Fragen, denen die rd. 20 Vorschulkinder der kath. Kindertagestätte St. Rochus auf dem Brüser Berg an insgesamt sieben Tagen nachgingen.

Dank der Förderung des Wahnbachtalsperrenverbands (WTV) und des Engagements des Arbeitskreises Neue Medien (AKNM) mit seinem Frühförderworkshop "Wasserwelten" konnten sich die jungen Nachwuchsforscher kindgerecht dem Thema nähern. So unternahmen sie z.B. an einem Tag eine Exkursion zur Derle im gleichnamigen Tal in Duisdorf. In Gummistiefeln und wasserdicht gekleidet rückten die jungen Forscher unter Anleitung von Inken Weiß vom AKBN mit ihren Keschern der Derle zu Leibe, um die dortigen Lebewesen zu erkunden.

Schnell waren die tellerartigen Plastikbehälter, in die der Forschernachwuchs seine Kescher entleerte, mit allen möglichen Lebewesen bevölkert, wobei die den Asseln verwandten Flohkrebse klar in der Überzahl waren. Aber auch Fliegenlarve, wie die der Steinfliege, Wasserflöhe, Schlammwürmer, zwei Egel und eine Weinbergschnecke bevölkerten bald den Sammelplatz der Vorschulkinder. Mittels mitgebrachtem Mikroskop und Lupen sowie Bestimmungskarten konnten die z.T. winzigen Funde aus und um den Derlebach bestimmt werden.

Nach einer gemeinsamen Stärkung vor Ort, denn auch junge Forscher haben zwischendurch kräftigen Hunger, ging's auf die große Wiese, wo alle die Augen verbunden bekamen, um sich bei einem kleinen Rundgang mal wie ein Wurm unter der Erde zu fühlen. Neben Singen und Spielen wurde gemeinsam auch versucht, den Bäumen beim "schlürfen" des Wassers aus dem Boden zuzuhören.

In den nächsten Tagen war in der Kita wiederum Theorie und Praxis angesagt. Dabei ging's z.B. darum, welche Gegenstände schwimmen, ob ein Gummibärchen untergeht oder, mit Eis ummantelt, ebenfalls schwimmt. Wieviel Wassertropfen gehen auf eine 1-Cent-Münze, welche farblichen Auswirkungen hat kleingeschnittener Rotkohl in einem Reagenzgläschen und was passiert, wenn man noch Zitronensaft hineinträufelt. Gemeinsam wurden Salzkrebse "gezüchtet", der Wasserkreislauf und eine Kläranlage sowie eine lange Wasserleitung gebaut. Darüber hinaus ging es auch darum, wieviel Wasser pro Kopf und Tag in Deutschland verbraucht werden und wo man Wasser einsparen kann.

"Ihr habt alle super mitgemacht und es war eine schöne Zeit mit euch", sagte Nortrud Becker-König, die als Erzieherin und AKBN-Medienpädagogin den Workshop begleitet hatte, als sie gemeinsam mit Inken Weiß die "Forschungs"-Ergebnisse zum Abschluss vorstellte. Zu dieser Abschlussveranstaltung, bei der die als blaue Wassertropfen verkleideten Kinder ihren Eltern zeigten, was sie alles gelernt hatten und u.a. auch den Wassertanz zeigten und die Wassermusik sangen, war auch Iris Klimkeit vom WTV in die Kita St. Rochus gekommen.

Und sie kam nicht mit leeren Händen. Denn als Belohnung gab es zum Schluss für jedes Kind einen blauen 10-Liter-Wassereimer, der gefüllt war mit einem Stoffbeutel, in dem sich alterdgemäß aufbereitetes Lehrmaterial zum "Selbststudium", ein Malbuch sowie eine Trinkwasserflasche befanden. Darüber hinaus durften die Kinder die hübschen Käppis behalten, die eigentlich zum Wassertropfen-Kostüm gehörten. Im Namen der Kindertagesstätte und der Vorschulkinder dankte Leiterin Marlies Mertens dem WTV, dank dessen finanzieller Unterstützung der Workshop kostenfrei war, sowie den beiden AKNM-Mitarbeiterinnen für der siebentägigen Einsatz.