Vamos a Copacabana

Ramersdorf (hm). Am 10. August startet die Ramersdorfer Olympiahoffnung Max Rendschmidt mit den Deutschen Rennkanuten ab Frankfurt zur Olympia-Mission Rio 2016.

Zwischen den Trainingslagern in Brandenburg und der abschließenden Wettkampfvorbereitung in Duisburg nutze der amtierende Weltmeister ein paar Tage, um auf dem Rhein und bei seinem Heimatverein WSV Rheidt zu trainieren. Zeit blieb auch, um sich von seinen Eltern, Freunden, Nachbarn und seinem Fanclub in Ramersdorf unter der Schlosskommende zu verabschieden und noch einmal "Danke" für die mentale Unterstützung zu sagen.

Mit dem Hissen des Fanclub-Banners am "Brandweiher" (eine öffentliche städtische Wiese am Conzberg) wurde der "Public Viewing Place" eingeweiht. Vorausgesetzt der "Ramersdorfer Jung" bleibt gesund und erreicht sowohl im K2 als auch im K4 die Endläufe, wird sein Sponsor, die Firmengruppe Auto Thomas, am Donnerstag den 18.August und am darauffolgenden Samstag, jeweils um 14.00 Uhr, dort die Rennen auf die Leinwand bringen.

Krankheitsbedingt musste Rendschmidt zwar auf den Start bei den Europameisterschaften in Moskau verzichten, steht aber mittlerweile wieder voll im Saft, bringt sein Idealgewicht in den Renn-Kajak und ist voll im Zeitplan zum ersten Rennen am 17. August.

Die Eröffnungsfeier werden die dreizehn Rio-Starter des Deutschen Kanu Verbandes vor dem TV in Duisburg erleben, da sie auf die Eröffnungsfeier verzichten und erst fünf Tage vor dem Show-Down unter der Christus Statue anreisen.

Bei der Schlussfeier werden die Rennkanuten aber ins Olympia-Stadion einmarschieren. Um hier "Well dressed" zu sein, war für die Olympioniken zur Abwechslung mal Olympia-Shopping in Hannover angesagt. Mit der Olympia-Kollektion von DOSB-Ausrüster, adidas, hoffen die Funktionäre, dass sich Athletinnen und Athleten in der hochwertigen Funktionskleidung mit modischem Design nicht nur wohlfühlen sondern Deutschland auch optisch hervorragend vertreten.

Dominante Farben des Rio-Outfit sind die Farben Schwarz, Rot, Gold gepaart mit Silber und Bronze, ein Kompromiss zwischen locker-flockig und identitätsstiftend. Mehr als 75 Teile der Podiums- und Trainings-Bekleidung sowie die offizielle Ausstattung für den Einzug der Athletinnen und Athleten ins Stadion packte der "Bonner Goldbär" in die roten Koffer.

Insgesamt wurden für die deutschen Olympischen und Paralympischen Mannschaften neun Millionen Euro ausgegeben. Wie schon bei vergangenen Spielen werden in Rio die Athleten mit und ohne Behinderung das gleiche Outfit tragen.

Max Rendschmidt: "Die Vorfreude auf Olympia ist da und überall zu spüren. Ich fühlte mich in der "Shopping Kaserne" wie in einem Kaufhaus und konnte richtig zuschlagen"

In die Koffer kamen neben der Bekleidung Taschen, Rucksack sowie zahlreiche Schuhe, Hosen und Jacken - fein säuberlich getrennt für die für An- und Abreise, die Begrüßungszeremonie im Olympischen Dorf, für erhoffte Siegerehrungen, den Wettkampf, das Training, für Pressetermine und die Abschlussfeier am 21. August, einen Tag nach dem letzten Wettkampf von Rendschmidt als Schlagmann des Deutschland Vierers, einen Geheimtipp für das Podest.

Mit bei der Einkleidung dabei war Alfons Hörmann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, der eine Medaillenausbeute von 44 Medaillen für ein ambitioniertes Ziel hält.

Die Kanuten des DKV stellen sich den Vorgaben, denn sie wissen was sie können und was sie in den letzten neun Monaten auf den Gewässern dieser Welt an Trainingsaufwand betrieben haben.