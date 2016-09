Alfter (fes). Angst vor Bienenstichen? Die hat Margit Durch längst abgelegt und versuchte auch den 21 Mädchen und Jungen der Klasse 2c der Alfterer Anna-Schule die Furcht zu nehmen. Gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Kathrin Wilhelm waren die Schüler zu Besuch bei der Imkerin, die seit neun Jahren in ihrer Freizeit mehrere Bienenvölker in ihrem heimischen Garten hält. Die Imkerei hat Tradition in der Familie, schon ihr Großvater war Imker und ihr Vater besitzt in Impekoven einige Bienenstöcke, für Margit Durch ist das Hobby gleichzeitig ein Ausgleich zu ihrem Bürojob.

Spielerisch führte sie die wissbegierigen Grundschüler an das für die Natur so wichtige Insekt heran. "Möchte jemand die Bienen streicheln?", fragte die Imkerin, "ihr müsst sie ganz vorsichtig berühren und dürft sie nicht drücken". Einige wagten es und ließen die Tierchen sogar auf ihrer Hand oder auf ihren Arm krabbeln: "Sie sind ganz warm und weich", stellte ein Mädchen überrascht fest.

"Wenn die pieken, sind die doch tot, oder?'", fragte eine Schülerin. Und deswegen, so der Tipp von Margit Durch, sollte man sich möglichst ruhig verhalten im Umgang mit den Insekten, nicht pusten oder um sich schlagen, dann dürfte auch nichts passieren.

Im Sommer schlüpfen bei Margit Durch jeden Tag 2.000 Bienen, hundert von ihnen sterben aber auch jeden Tag, insgesamt leben sie etwa vierzig Tage. Die Anna-Schüler hatten sichtlich Spaß an diesem ereignisreichen Vormittag. Sie durften sogar mal in einen Imkeranzug schlüpfen und Margit Durch zeigte ihnen, was man aus Bienenprodukten noch so alles herstellen kann, beispielsweise kreativ geformte Kerzen aus Bienenwachs.

Natürlich durften sie auch mal naschen, direkt aus der Wabe. Das schmeckte den Pänz. Da wollte die achtjährige Leonie doch gleich noch mal einen Nachschlag: "Der Honig schmeckt richtig süß", schwärmte sie.