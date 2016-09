Duisdorf (who). "Kiek mol wedder in!" lautete das Motto des diesjährigen Sommerfests der Marinekameradschaft Eisbecher Stettin. Und das taten die Gäste an diesem Tag gleich zweifach. Denn zum einen konnte die Aufforderung "Guck mal wieder rein!" auf die trotz des usseligen Wetters auf die Anzahl der Gäste bezogen werden, die sich auch durch diesen Umstand nicht vom traditionellen Besuch hatten abhalten lassen. Zum anderen war die Aufforderung insofern wörtlich zu nehmen, dass alle etwa 80 Gäste, die den Marinern im Laufe des Tages einen Besuch abstatteten, sich einen Platz in den extra aufgestellten Pavillons oder im Vereinsheim am Wesselheideweg selbst suchten.

Normalerweise kennen die Seelords reichlich Wasser unter dem Kiel. "Aber für einen echten Seemann gibt es kein ,Schietwetter'" lachte der Kameradschaftsvorsitzende Berthold Heupel. Denn dank der "Medizin" in Form eines Kööms (Kümmel-Aquavit), den die Eisbrecher exklusiv aus Stettin beziehen und den es hier so nicht gibt, konnten alle Mariner und Gäste gut vorsorgen und etwas für ihre Gesundheit tun, wobei die Damenwelt dann doch den "Klötenkööm" (Eierlikör) bevorzugte.

Für musikalische Unterhaltung in Form von Shantys und anderen Stücken wie kölschen Liedern sorgten die beiden Alleinunterhalter Frank Kunth vom Bonner Shantychor mit seinem Schifferklavier und "Charly" alias Günther Mannebach. Für den Nachwuchs gab's neben Dosenwerfen eine große Hüpfburg und Elke Kleber verzauberte ihr Gesicht beim Kinderschminken nach Wunsch. Daneben gab es einen maritimen Flohmarkt und man konnte sich im extra aufgebauten Pavillon über die Arbeit der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger" DGzRS informieren.