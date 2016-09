Kassierer als Förster

Foto: who

Duisdorf (who). Einen grünen Försteranzug hat er nicht, obwohl er der neue "Förster vom Silberwald" ist. Stattdessen hat Reinhold Lehr das obligatorische blaue Hemd mit dem kleinen Stiefel-Emblem und eine neue Aufgabe. Seit 18 Jahren im Stiefelclub, davon 14 Jahre im Vorstand und zehn Jahre als Kassierer, hat Lehr nun als Baumbeauftragter eine zusätzliche Aufgabe und den Titel "Förster vom Silberwald" bekommen. Für ein Jahr muss er sich nicht nur um die Silberweide - Baum des Jahres 1999 und vom Stiefelclub im selben Jahr den Waldfreunden gestiftet, allerdings nicht an deren Grillplatz dafür im Derletal eingepflanzt - sondern zusätzlich auch um die dortige Sitzbank kümmern, die der Stiefelclub 2003 unter Mithilfe der VR-Bank gegenüber der Silberweide aufgestellt hat.

Zur Amtseinführung von Reinhold Lehr und der Verabschiedung seines Vorgängers, Günther Becker, traf man sich bei "Schmitz" in der Derlestraße, um von dort aus, gut ausgerüstet mit einem Bollerwagen mit Hopfenkaltschale und deftigem Essen, zur Silberweide ins Derletal zu ziehen. Dort angekommen, wurde zuerst der Baum, der mittlerweile eine geschätzte Höhe von 20 Metern hat, dann das davor stehende Hinweisschild sowie im Anschluss die Bank erst in Augenschein und anschließend in Beschlag genommen.

Alles war proper. "Ich bin gerade noch gestern hier gewesen und hab alles sauber gemacht", sagte Günther Becker, der während seiner Amtszeit diese Arbeiten insgesamt sechs Mal verrichtet hat. "Das werde ich toppen, ich werde mindestens acht Mal hier oben bei der Silberweide sein", antwortete Lehr, der als neuer Förster vom Silberwald alle Anwesenden verpflichtete ihn dabei tatkräftig zu unterstützen, wobei er dann für die anständige Beköstigung der fleißigen Förster-Helfer sorgen wolle.