Engagierte Kicker

Brüser Berg (who). Sie hatten so fantasievolle Namen wie z.B. "Glas voll Rangers", FC "Siewillja", "Rheinsieger" oder heißen ganz einfach "Sparkasse KölnBonn", "JU Bonn Zentral/Bad Godesberg" sowie "JuLis Bonn". Ihnen allen gemein war, dass sie Spaß am Fußball haben und gerne für den guten Zweck kicken.

Und so konnten die Junge Union (JU) Hardberg, die JU Alfter und die CDU Hardtberg bei ihrem mittlerweile sechstem traditionellen Fußballturnier "Kicken für den sozialen Zweck" in diesem Jahr insgesamt zwölf Mannschaften mit solch wohlklingenden Namen auf dem Kunstrasenplatz am Schießstandsweg auf dem Brüser Berg begrüßen. Traditionell ebenfalls, dass der Erlös des Turniers, der aus dem Verkauf von Essen und Getränken sowie der Spenden der Unterstützer generiert wird, von Anbeginn für den wohltätigen Zweck gespendet wird. Dieses Mal sollen das Jugendzentrum St. Martin und das Jugendcafé Kick in Alfter bedacht werden

"Dieses Jahr konnten wir unseren Oberbürgermeister Ashok Sridharan als Schirmherrn gewinnen", sagte Chef-Organisator Christian Weiler, der zugleich auch stellv. Vorsitzender der JU Bonn-Hardtberg ist.

Gespielt wurde in Teams mit mindestens fünf Feldspielern plus einem Torwart auf den Kleinspielfeldern. Wobei die Mannschaften sich mit Spielwitz und -einsatz nichts schenkten. Denn schließlich winkte der Siegmannschaft eine dreitägige Informationsfahrt nach Berlin, zu der Bonns CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Claudia Lücking-Michel die Sieger eingeladen hatte. Für die Zweitplatzierten gab es Freikarten für ein Heimspiel der Telekom Baskets und die Mannschaft auf dem 3. Platz erhielt einen EM-Ball, um schon mal für das nächste Turnier zu trainieren. Trotzdem wurde sportlich fair und vor allem mit viel Spaß gespielt.

Zum Schluss hatten sich letztendlich die Teams "Sparkasse KölnBonn" und "Panda" durchgesetzt und kickten im Finale um den 1. Platz. Nachdem das Spiel während der regulären Spielzeit mit 1:1 endete, konnten Panda nach dem Elfmeterschießen mit 6:5 das diesjährige Turnier für sich entscheiden. Wobei interessant war, dass es sich um das gleiche Finalspiel wie im letzten Jahr handelte. Nur dass dieses Mal, im Gegensatz zum Vorjahr, Panda das Elfmeterschießen gewann, so dass die Revanche mehr als geglückt war.