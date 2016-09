Theaterprojekt "Neue Nachbarn"

Alfter (fes). Für Monika Timme-Hafner ist das Theaterspielen eine wunderbare Gelegenheit einander kennenzulernen und sich näherzukommen, ein "Mittel der Begegnung", wie es die Regisseurin aus Alfter beschreibt.

Daher bot es sich auch an Flüchtlinge und Einheimische über die Schauspielerei zusammenzubringen. "Neue Nachbarn" hieß passend hierzu das Theaterprojekt, welches nun mit der Aufführung der "Ringparabel" aus dem Drama "Nathan der Weise" (1779) von Gotthold Ephraim Lessing nach mehr als einem halben Jahr Proben seinen Abschluss fand. Rund 25 Teilnehmer studierten seit Februar zwei Mal pro Woche die "Ringparabel" ein.

Angegliedert ist das Theaterprojekt an den Alfterer Freilichtbühnenverein. Dadurch konnten Timme-Hafner und ihr Team mit den Schauspielern auch die fantastische Open-Air-Kulisse unterhalb des Friedensweges nutzen. So führten die Schauspieler, die unter anderem aus Mali, Syrien, Afghanistan, aber auch aus England oder Bayern kamen, die Anfangsszene, die auf einem Basar spielt, auf dem gewaltigen Holzschiff auf, das seit vergangenem Jahr als Bühne für die Seeräuberschlacht aus "Jim Knopf und die Wilde 13" dient. Das Alfterer Freilichtwandertheater führt derzeit im zweiten Jahr das Kinderstück nach Michael Ende auf.

Weiter gespielt wurde dann in dem großen weißen Tipi nur wenige Meter von dem Schiff entfernt, wo sich die Geschichte der "Ringparabel" auflöste, ganz im Zeichen der Tradition Lessings um Toleranz zwischen den Religion Christentum, Islam und Judentum.

Sämtlichen Beteiligten, die alle sehr aufgeregt waren erstmals vor Publikum zu spielen, merkte man ihre Begeisterung an, viel Herzblut haben sie in den vergangenen Monaten in das Projekt hineingesteckt. Teilweise in gebrochenem Deutsch, in kurzen Sätzen, teilweise aber auch in arabischer Sprache faszinierte das Laienensemble sein Publikum.



Natürlich stellt sich unweigerlich die Frage nach der Verständigung, schließlich trafen nicht nur unterschiedliche Kulturen, sondern auch diverse Sprachen aufeinander. Vieles lief über Pantomime, auch ein Dolmetscher für Arabisch war mit dabei, erklärte Monika Timme-Hafner. Im Anschluss an die Aufführung hatten Schauspieler und Zuschauer noch Gelegenheit, den Abend ausklingen zu lassen, bei gemeinsamen Liedern und einem Büffet, auch der Pizza-Service war bestellt worden.

Und was sagen die Schauspieler: Mohanad, der vor einigen Monaten aus Syrien floh und derzeit in Oedekoven lebt, hat es großen Spaß gemacht. Vor allem aber konnte er so seine Deutschkenntnisse verbessern.

Dank spricht Monika Timme-Hafner dem Landschaftsverband Rheinland aus, der das Projekt des Freilichtbühnen-Vereins unter dem Namen "Unser Spiel zwischen Himmel und Erde" förderte. Eine Fortsetzung für 2017 ist bereits in Planung. Wer mitmachen möchte wendet sich an die Regisseurin unter der Rufnummer 0 22 22/929 91 22.