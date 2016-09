Spende beim Frühschoppen

Foto: who

Duisdorf (who). Zum traditionellen Königsfrühschoppen hatten die Schützenbrüder der St. Hubertus Schützenbruderschaft Duisdorf 1911 e.V. in sein Vereinshaus im Derletal eingeladen. Dort konnten der Erste Brudermeister Dieter Augustintschitsch und der amtierende Schützenkönig Jürgen Rödelsperger rd. 50 Freunde, Förderer sowie Vertreter aus der Duisdorfer Vereinswelt und Politik begrüßen.

Bei deftiger Gulaschsuppe und kühlen Getränken kam man schnell miteinander ins Gespräch. Da beim Königsschießen Ende Mai die Zeit schon recht knapp war, konnten nicht alle Ehrungen vorgenommen werden. Umso mehr freute es Bernd Schmidt, dass er nun beim Königsfrühschoppen seine Auszeichnung als neuer Bürgerkönig erhielt.

Ebenfalls langgelebte Tradition ist die Unterstützung der Schützen für die Hardtberger Jugendarbeit und soziale Zwecke. So haben die Schützen u.a. bereits für das Juze St. Martin oder das Frauenhaus gespendet. Zum diesjährigen Königsfrühschoppen hatten sie den Vorsitzenden vom Brüser Dorf Bonn e.V., Gerald Möller, eingeladen, dem Brudermeister Augustintschitsch einen symbolischen Scheck in Höhe von 370 Euro überreichte.

In seinem Dank erläuterte Möller die Zielsetzung und die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen am Abenteuerweg 1 auf dem Brüser Berg. Das Brüser Dorf ist hauptsächlich für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren einschließlich deren Familien gedacht. In der offenen Einrichtung können die Kinder und Jugendlichen auf dem weitläufigen Gelände Aktivitäten wie Hütten bauen, klettern, Feuer machen, Fußball spielen nachgehen und lernen dabei unter Anleitung von ausgebildeten Fachkräften den Umgang mit Wasser, Feuer, Erde und Pflanzen.

"Dank der Erhöhung der Zuschüsse vonseiten der Stadt kann das Brüser Dorf dieses Jahr wieder ca. 120 statt der im Jahr zuvor 60 Tage geöffnet werden. Aber es ist noch ein langer Weg, um wieder zu den 300 Öffnungstagen zu gelangen, die das Brüser Dorf noch vor einigen Jahren gewährleisten konnte. Dabei hilft uns jede Spende", sagte Gerald Möller in seinem Dank.