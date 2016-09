"Innenstadt ist Lebensraum"

Rhein-Sieg-Kreis/Troisdorf (hki). Zum zweiten Mal veranstaltete der Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Euskirchen und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein Sieg unter Schirmherrschaft von NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin die Aktion "Heimat shoppen".

Auch in Troisdorf machten zahlreiche Unternehmen auf den Wert des Einzelhandels für Stadt und Bürger aufmerksam. Adalbert von der Osten, Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands Bonn Rhein-Sieg Euskirchen und Professor Dr. Stephan Wimmers, Geschäftsführer Handel der IHK Bonn/Rhein-Sieg, waren zu Gast bei der Buchhandlung Kirschner, eines der ältesten Handelsunternehmen der Aggerstadt. "Es ist toll, wie die Aktion "Heimat Shoppen" in Troisdorf umgesetzt wird", so Wimmers. Die City-Werbegemeinschaft "Troisdorf aktiv" habe ihrem Namen alle Ehre gemacht und die Aktion mit kreativen Ideen begleitet. Unter anderem wurden 15.000 "Heimat-Shoppen" Taschen an die Händler verteilt.

Rhein-Sieg-Kreis (dwo). "Die Aktionen richten sich nicht gegen den Internethandel, sondern sollen die Kunden für den Einkauf vor Ort begeistern und sensibilisieren", stellte Professor Dr. Stephan Wimmers von der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg klar.

Im Rahmen einer "Kick-off-Veranstaltung" in den Räumlichkeiten der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sankt Augustin präsentierte er den Werbegemeinschaften der Region die Aktion "Heimat shoppen". Die organisiert die IHK gemeinsam mit dem Einzelhandelsverband Bonn / Rhein-Sieg / Euskirchen. Bereits im letzten Jahr wurden die Bürger anhand von Werbeflyern, Einkaufstüten und bunten Aktionen auf das "Heimat shoppen" aufmerksam gemacht. Der Erfolg soll in diesem Jahr noch gesteigert werden.

Startschuss 9. und 10. September

Zusammen mit Adalbert von der Osten, Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes, stand Dr. Stephan Wimmers den Vertretern der Werbegemeinschaften Rede und Antwort. Die Aktionstage starten in Bonn und dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis am Freitag, 9. September, beziehungsweise Samstag, 10. September. Dann kommt ebenfalls wieder kostenloses Werbematerial zum Einsatz, von Plakaten bis hin zu Einkaufstüten, die an die teilnehmenden Geschäftsleute verteilt werden. Neben verschiedenen Sponsoren wird die Kampagne zusätzlich durch das Extra-Blatt und das Bonner Schaufenster medial begleitet.

Jetzt liegt es an den Werbegemeinschaften, die Einzelhändler zu informieren, für die Aktion zu begeistern und mit ihnen vereint das "Heimat shoppen" zu gestalten. Wir stellen in dieser Rubrik die verschiedenen Aktionen in unserer Region vor.